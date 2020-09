Das Kulturprogramm der Stadt Dorsten startet humorvoll in die neue Saison: In Kooperation mit dem Gemeinschaftshaus Wulfen steht am Freitag, 2. Oktober, der Comedian Markus Maria Profitlich mit „Das Beste aus 35 Jahren. Die Jubiläums-Tour“ in der Aula der St. Ursula Realschule auf der Bühne.

In gleich zwei Vorstellungen um 18 Uhr und um 20.30 Uhr serviert der Drei-Sterne-Koch der Unterhaltung zu seiner großen Jubiläumstour mit feiner Zunge und unter Einsatz seines ganzen Körpers das Beste, was seine Gag-Küche in den letzten 35 Jahren gezaubert hat.

Von leisen Tönen, die an die Zartheit eines Soufflés erinnern, bis zur brachialen Wucht einer doppelten Schlachtplatte ist alles dabei, was das Herz eines Comedy-Gourmets begehrt. Unterstützt wird er dabei von seinen Beiköchen Ingrid Einfeldt (u.a. „Mensch Markus“) oder Thomas Hackenberg (u.a. „Quiz Taxi“). Ein Abend voller Geschmacksexplosionen erwartet das Publikum – zubereitet in der Tradition von Jerry Lewis, Heinz Erhardt und Monty Python.

Sabine Fischer, Leiterin der Stadtagentur, freut sich, dass gleich zwei Termine umgesetzt werden konnten: „Wir haben unser Möglichstes getan, die Veranstaltung mit Markus Maria Profitlich für unsere Kleinkunstabonnenten und die Bürgerinnen und Bürger aus Dorsten und der Region im Rahmen unseres Infektionsschutzkonzeptes zu realisieren. Aufgrund der Vielzahl an Abonnenten und zur Gewährleistung einer lockeren Bestuhlung ist die Aufteilung auf zwei Termine einfach die beste Lösung.“

Kleinkunstabonnenten des Gemeinschaftshauses Wulfen werden deshalb zu der Veranstaltung um 18.00 Uhr geladen, Abo-Kunden der Stadt Dorsten zur Veranstaltung um 20.30 Uhr. Für beide Uhrzeiten gibt es ab sofort auch noch Karten im freien Verkauf.

Weitere Informationen zum Veranstaltungsablauf und den coronabedingten Infektionsschutzmaßnahmen sind hier zu finden.

Infos Kompakt:

Markus Maria Profitlich auf Jubiläumstour: „Das Beste aus 35 Jahren“

Freitag, 2. Oktober 2020, 18.00 Uhr und 20.30 Uhr

Aula St. Ursula Realschule, Nonnenkamp 14, 46282 Dorsten

Eintritt: 23,00 Euro, ermäßigt 18,00 Euro

Eine Kooperationsveranstaltung der Stadt Dorsten und des Gemeinschaftshauses Wulfen. Karten und weitere Informationen ab sofort bei der Stadtinfo Dorsten

Recklinghäuser Straße 20, Telefon 0 23 62 / 30 80 80, E-Mail stadtinfo@dorsten.de

Quelle: Stadt Dorsten