Stammtischparolen, man ist nie darauf vorbereitet, sie kommen plötzlich und überall – nicht nur an Stammtischen. Man wird überrumpelt und gerät in die Defensive. Oft findet man so schnell nicht die richtigen Gegenargumente. Dieser Workshop für Erwachsene bietet hier Unterstützung.

Die Führung durch die Dauerausstellung „L´Chaim – Auf das Leben“ im Jüdischen Museum Westfalen, eröffnet die Möglichkeit, sich kritisch mit historischen wie gegenwärtigen Diskriminierungserfahrungen auseinanderzusetzen. An verschiedenen Beispielen festigt der Workshop die Argumentation für Zivilcourage und stärkt die Handlungskompetenzen in aktuellen Situationen.

Anmeldungen zum Workshop für Erwachsene "Widersprechen gegen Stammtischparolen" am Samstag, 2. Oktober 2021, von 15:00 bis 17:00 Uhr bei Stadtagentur/Stadtinfo, Tel. 02362 663066, stadtinfo@dorsten.de oder beim Jüdischen Museum Westfalen, Tel. 02362 45386, rezeption@jmw-dorsten.de. Die Teilnahme ist kostenlos.

Quelle: Jüdisches Museum Westfalen