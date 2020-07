Die angenehmen sommerlichen Temperaturen der vergangenen Wochen gepaart mit regelmäßigen Regengüssen haben die Natur und die Gärten zur Höchstform auflaufen lassen. Alles steht in voller Blüte.

In den Staudenbeeten kämpfen die Blüten um die besten Sonnenplätze. An den großen Palmen und Toskanazypressen haben sich bereits die Samenstände ausgebildet. Die Bananenstauden schieben die ersten Blüten und haben bereits die Höhe von 4 m erreicht. Im Savannenbeet legen die Kakteen und die alpinen Stauden eine zweite Blüte auf und im Bambuswald schieben sich dicke Halme in die Höhe.

Nach dem Motto „Der Garten in voller Pracht“, freut sich Familie Seggewiß aus Raesfeld ihren privaten Garten zur schönsten Jahreszeit für alle Gartenfreunde öffnen zu können. „Dank der angenehmen Witterung zeigt sich der Garten derzeit von seiner buntesten Seite“, so die Familie.

Im Rahmen der Offenen Gartenpforte ist der Garten in Raesfeld, Im Rott 16 am kommenden Sonntag (19. Juli) von 11-18 Uhr geöffnet.

Nähere und aktuelle Informationen zu den Gartentagen findet der Besucher auf garten-seggewiss.de.