Am Freitag, 17. Januar, findet von 9.30 Uhr bis 12.00 Uhr das Landfrauenfrühstück vom Kreisverband im Hotel Seehof an der Hullerner Straße 102 in Haltern am See statt.

Das Thema lautet "Faszination Biene – Einblick in eine Berufsimkerei" mit Deutschlands jüngstem Imkermeister, Jens Keinhörster.

Seit 2003 gewinnt Familie Keinhörster in biologischer Bienenhaltung regionale Sortenhonige aus dem Vest Recklinghausen, dem Arnsberger Wald und weiteren Standorten. Jens Keinhörster wird aus seinem Alltag als Berufsimker berichten und auch zu aktuellen Themen und Fragen rund um die Bienen Stellung nehmen.

Die Teilnehmer werden die Gelegeheit haben, das ein oder andere Produkt zu testen. Die Teilnahme beträgt 13 Euro inklusive Frühstücksbuffet.

Anmeldungen bei Beate Hölting, Tel.: 02866/1600 oder unter landfrauen-rhade@web.de.

Die Rhader Landfrauen bilden Fahrgemeinschaften.