Das Jugendgremium der Stadt Dorsten lädt am Dienstag (11. August) zum „Kandidatengrillen“ ein. Die vier Bürgermeisterkandidaten Tobias Stockhoff (CDU), Mauritz Hagemann (Grüne), Simon Rodriguez Garcia (Die Partei) und Marco Bühne (AfD) sowie die drei Spitzenkandidaten von SPD, FDP und Linke haben ihre Teilnahme zugesagt und werden sich ab 18.30 Uhr den Fragen der Dorstener Jugendlichen stellen.

Ursprünglich sollte die Veranstaltung in der Sporthalle Petrinum stattfinden. Da die Wettervorhersage aber Temperaturen von 35 Grad ankündigt, hält sich das Jugendgremium die Option offen, das Kandidatengrillen kurzfristig unter freien Himmel in den benachbarten Bürgerpark Maria Lindenhof zu verlegen. So richtig ins Schwitzen kommen sollen ja schließlich nur die Kandidaten.

Zum Ablauf des Abends: Zunächst werden den Kandidaten Fragen gestellt, die Jugendliche schon im Vorfeld eingereicht haben. Per Stimmkarte (Ja, Nein, Enthaltung) können die Kandidaten ihre Position deutlich machen. Außerdem haben sie 30 Sekunden Zeit, persönlich auf die jeweilige Frage zu antworten. Nach einer kurzen Pause können die Jugendlichen dann weitere offene Fragen stellen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 21 Uhr geplant.

Wahlberechtigte Dorstener Jugendliche können sich noch bis Sonntag (9. August) anmelden. Wer beim Kandidatengrillen dabei sein möchte, schickt einfach eine E-Mail mit seinem Namen, seiner Adresse und seiner Telefonnummer an jugendgremium@dorsten.de. Sollten mehr Anmeldungen eingehen, als Teilnehmerplätze zur Verfügung stehen, wird nach dem „Windhundprinzip“ entschieden.

Hinweis: Wer nicht live dabei sein kann, kann das Kandidatengrillen am Dienstagabend im Internet verfolgen. Dorsten Online streamt die Veranstaltung über seine Kanäle.

Quelle: Stadt Dorsten