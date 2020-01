Die Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen in Dorsten für das am 01.08.2020 beginnende Schuljahr 2020/2021 werden zu den angegebenen Zeiten in den Sekretariaten der jeweiligen Schulen entgegengenommen.





Private Realschule



Realschule St. Ursula, Private Mädchen- und Jungenrealschule, Nonnenkamp 14, Hardt

Anmeldezeiten:



Samstag, 1. Februar 2020 von 09:00 - 12:30 Uhr

Montag, 3. Februar 2020 bis Mittwoch, 5. Februar 2020täglich von 08:00 - 12:00 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Vom 1. Februar (Samstag) bis zum 4. Februar (Dienstag) ist eine Terminabsprache ab dem 02.12.2019 unter der Tel. 02362/24555 möglich, am 5. Februar können Sie ohne Terminabsprache, aber mit Wartezeiten, anmelden.

mitzubringen sind:

Familienstammbuch bzw. Kopie der Geburtsurkunde

Fotokopien aller Grundschulzeugnisse (Klasse 1 – 3)

Zeugnis der Klasse 4 (Original und Kopie)

Empfehlung der Grundschule

Anmeldeschein der Grundschule

Die Kinder nehmen am Anmeldegespräch teil.

Über die Aufnahme in die Realschule St. Ursula wird erst nach Abschluss aller Anmeldungen entschieden.

Gymnasien

Städtisches Gymnasium

Gymnasium Petrinum, Gymnasium für Jungen und Mädchen, Im Werth 17, Altstadt, (Gelände Maria Lindenhof)

Anmeldezeiten Klassen 5:



Montag, 17.02.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr

Dienstag, 18.02.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch, 19.02.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr

Zimmer A213

Anmeldezeiten für die Einführungsphase:



Mittwoch, 19.02.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr

Zimmer A217

Hinweis: neben begabungs- und neigungsorientierten Modulen besteht die Möglichkeit einer bilingualen Laufbahn.

Die Eltern, die diese Termine nicht wahrnehmen können, haben als Ausnahme die Möglichkeit, ihr Kind nach vorheriger Vereinbarung unter Tel. 02362/201010 schultäglich bis zum 13. März 2020 in der Zeit von 08:30 - 12:30 Uhr anzumelden.

mitzubringen sind:

für Jahrgangsstufe 5:



Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde

Zeugnis der Klasse 4 (Original und Kopie)

Empfehlung der Grundschule (Original und Kopie)

Anmeldeschein der Grundschule

für die Einführungsphase:



Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde

Zeugnis der Klasse 10 (Original und Kopie)

handgeschriebener Lebenslauf

Zustimmung der Erziehungsberechtigten

Die Kinder / Jugendlichen sind zur Teilnahme am Anmeldegespräch herzlich eingeladen!

Privates Gymnasium

Gymnasium St. Ursula, Gymnasium für Jungen und Mädchen, Ursulastr. 8 - 12, Altstadt

Anmeldezeiten:



Klassen 5: Die Anmeldegespräche mit dem Kind finden zurzeit statt.

letzte Anmeldemöglichkeit am Freitag, 31. Januar 2020 von 11:00 – 12.00 Uhr

mitzubringen sind:

ausgefüllter Anmeldebogen

Familienstammbuch

schwarz/weiß Kopien der Geburts- u. Taufurkunde

Zeugnisse ab Klasse 1 (Original und schwarz/weiß Kopien)

Die Kinder nehmen am Anmeldegespräch teil.

nachzureichen sind bis spätestens Montag, 3. Februar 2020 (12:00 Uhr):

Zeugnis der 4. Klasse (schwarz/weiß Kopie),

Empfehlung der Grundschule zur Wahl der Schulform (schwarz/weiß Kopie)

Anmeldezeiten für dieEinführungsphase (Eph):

Freitag, 31. Januar 2020 von 11:00 – 15.00 Uhr für Haupt- und Realschüler

mitzubringen sind:

ausgefüllter Anmeldebogen

Familienstammbuch

Lebenslauf

Zustimmung der Erziehungsberechtigten

Zeugnisse ab Klasse 8 (Original und schwarz/weiß Kopien)

Geburtsurkunde und Taufbescheinigung (schwarz/weiß Kopien)

Sekundarschule



Neue Schule Dorsten, Juliusstr. 1, Holsterhausen

Anmeldezeiten:



Montag, 17.02.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr

Dienstag, 18.02.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr

Mittwoch, 19.02.2020 von 09.00 – 12.00 Uhr und von 15.00 – 18.00 Uhr

Für die Anmeldegespräche können (nur per Mail unter info@neueschuledorsten.de) Termine vereinbart werden, um Wartezeiten zu verkürzen. Bitte geben Sie bei Ihrem Terminwunsch möglichst ein Zeitfenster (z. B. morgens zwischen 9.00 und 11.00 Uhr) an. Die Schule teilt dann - ebenfalls per Mail – einen Termin mit. Zu den o. g. Terminen können Sie natürlich auch ohne vorherige Terminvereinbarung kommen.

Eltern, die die Termine zwischen dem 17.02.2020 und 19.02.2020 nicht wahrnehmen können, haben als Ausnahme die Möglichkeit, die Anmeldung bis zum 13. März 2020 – nur nach vorheriger Anmeldung – in der Zeit von 08:30 Uhr - 12:30 Uhr schultäglich vorzunehmen.

Die Kinder nehmen am Anmeldegespräch teil.

mitzubringen sind:

Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde

Fotokopien aller Grundschulzeugnisse (Klasse 1 – 3)

Zeugnis der Klasse 4 (Original und Kopie)

Empfehlung der Grundschule (Original und Kopie)

Anmeldeschein der Grundschule

Gesamtschule

Gesamtschule Wulfen, Wulfener Markt 2, Wulfen



Anmeldezeiten für die Klassen 5 und 11:

Montag, 03.02.2020 bis Mittwoch, 05.02.2020 von 09:00 – 18:00 Uhr

Die Kinder nehmen möglichst am Anmeldegespräch teil.

mitzubringen sind:

Familienstammbuch bzw. Geburtsurkunde (Original und Kopie)

alle Zeugnisse (Original und Kopie)

Empfehlung der Grundschule (Original und Kopie)

Anmeldeschein der Grundschule

Kontoverbindung des Erziehungsberechtigten

für die Meldung zur EF (Klasse 11) außerdem:

ein Lebenslauf

Zustimmung der Erziehungsberechtigten

Kontoverbindung des Erziehungsberechtigten

In die Einführungsphase der Oberstufe eines Gymnasiums oder in die Klasse 11 der Gesamtschule können Realschüler, Berufsfachschüler (Abschluss einer 2-jährigen Berufsfachschule) und Hauptschüler (Abschluss der zehnten Klasse, Typ B) aufgenommen werden, soweit sie den Qualifikationsvermerk erhalten und das 19. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Quelle: Stadt Dorsten

