Die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle in Dorsten ist weiterhin für Ratsuchende geöffnet und bietet Beratung auf verschiedenen Wegen an.

Es gibt weiterhin das Angebot von Einzel- und Paargesprächen vor Ort in der Beratungsstelle, natürlich Corona konform mit Abstand, Lüften, Desinfektion und Maske. Beratungstermine in der Beratungsstelle fallen nicht unter die im Kreis geltende 15 km-Regel. Im Sinne der Kontaktvermeidung ist auch Beratung übers Telefon möglich, interessant für Menschen, die aufgrund z.B. der fehlenden Bereuung der Kinder einen Besuch in der Beratungsstelle schwer organisieren können oder sich in Quarantäne befinden. Außerdem können inzwischen auch Videoberatungen vereinbart werden.

Die Terminvereinbarung für ein Beratungsgespräch läuft in der Regel über die telefonische Anmeldung in der Beratungsstelle.

Möglich ist aber auch, über die Homepage der Beratungsstelle einen direkten Onlinekontakt zu Beraterinnen vom örtlichen Beratungsteam aufzunehmen. Über den Button „Onlinekontakt“ gelangt man auf die speziell dafür eingerichtete Internetseite www.efl-online.de und kann die örtliche Beratungsstelle wählen und sich mit ihr über Mail in Verbindung setzen. Dabei geschieht Mailberatung nicht über herkömmliche Mailprogramme. Zu den fachlichen Standards gehört es selbstverständlich, dass auch dieser Weg abgesichert ist und den Datenschutzbestimmungen entspricht.

Jeden Montag von 9-10 Uhr gibt es unter der Nummer der Beratungsstelle eine telefonische Krisensprechstunde ohne vorherige Anmeldung, in denen eine Beraterin direkt erreichbar.

Grundsätzlich gilt, dass die Beratung offen für alle Menschen unabhängig vom Alter, Familienstand, Nationalität, Religionszugehörigkeit und sexueller Orientierung. Die Beratung ist kostenfrei, es besteht die Möglichkeit die Arbeit mit einer Spende zu unterstützen.

Info: Ehe-, Familien- und Lebensberatung Dorsten, Hülskampsweg 3, 46282 Dorsten, Tel. 02362 24329, www.ehefamilieleben.de.