Omas vermissen ihre Enkel, Opas spielen alleine mit der Modelleisenbahn, denn soziale Distanzierung ist das Mittel, um das Coronavirus zu bekämpfen. Schlimmer noch für all jene, die in Seniorenheimen leben und nicht mal mehr Besuch empfangen dürfen.

Allen Betroffenen haben wir etwas versprochen: Wir veröffentlichen ab sofort Grußbotschaften, gemalte Bilder oder Gebasteltes von Kindern, aber auch Erwachsenen, an bzw. für ältere Familienangehörige. Wir veröffentlichen alle Botschaften an dieser Stelle – und wenn möglich auch einen Teil in den nächsten Ausgaben des Stadtspiegel Dorsten bzw. Haltern. Also, worauf wartet Ihr? Zaubert Euren älteren Familienangehörigen ein Lächeln ins Gesicht.

Und das funktioniert so: Fragt Eure Eltern, ob sie mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Falls ja, sollen sie entweder eine Mail mit der Text-, Video- oder Fotobotschaft, Eurem Namen und Alter an redaktion@stadtspiegel-haltern.de oder redaktion@stadtspiegel-dorsten.de schicken. Möglich ist dies auch als persönliche Nachricht an unsere Facebook-Seite oder direkt auf lokalkompass.de. Dazu einfach hier registrieren: lokalkompass.de/register.

Und los geht's mit den ersten Grüßen:



Marlene und Franzi teilen ihren Omas und Opas auf diesem Wege mit, wie sehr sie sie vermissen.

hochgeladen von Olaf Hellenkamp