Drei Jahre intensives Lernen haben sich für die drei Kurse des Dorstener St. Elisabeth Bildungsinstituts ausgezahlt: Die Schülergruppen haben in den letzten Wochen ihre mündlichen Prüfungen absolviert, nachdem sie ihr Können in der professionellen Pflege erkrankter und hilfsbedürftiger Menschen bereits bei den praktischen und schriftlichen Examensprüfungen erfolgreich unter Beweis gestellt haben.

Praktisch ausgebildet wurden die Schüler des St. Elisabeth Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe am Dorstener St. Elisabeth-Krankenhaus, am Bottroper Marienhospital, am Oberhausener St. Clemens-Hospital sowie am Elisabeth Krankenhaus Recklinghausen.

Anfang September zelebrierte der Leiter des Bildungsinstituts, Bernd Borgmann, gemeinsam mit Lehrern, Mitarbeitern und den überglücklichen, neuen Pflegekräften – aufgrund der Corona-Pandemie – in einer jeweils kurseigenen Feierstunde einen Gottesdienst in der Dorstener St.-Nikolaus-Kirche, bei dem die Zeugnisse überreicht wurden. Wegen Corona musste jedoch die ansonsten übliche große Feier im Anschluss mit allen beteiligten Ausbildungseinrichtungen ausfallen.

Nichtsdestotrotz wünschen alle Ausbilder der Theorie und Praxis den frisch examinierten Gesundheits- und Krankenpflegern auf ihrem weiteren beruflichen sowie privatem Lebensweg alles Gute und freuen sich, dass diese neuen Pflegekräfte dabei helfen, den pflegerischen Herausforderungen in der Gesellschaft zu begegnen.

Weitere Informationen zur Karriere im KKRN-Klinikum, zu dem das Dorstener St. Elisabeth Bildungsinstitut gehört, finden Interessierte unter www.kkrn-karriere.de.