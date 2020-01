Am 1. und 2. Februar 2020 findet jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Touristikmesse in Kalkar statt. Rund 150 Anbieter sind vor Ort vertreten und bieten fachmännische Beratung rund um Wandern, Radwandern und weitere outdoor-Aktivitäten an.

Hotels, Pensionen und Ferienhöfe präsentieren ihre Unterkünfte. Zahlreiche Freizeitbetriebe runden das Angebot an. Aktivurlaub ist ein Trendthema. Diese Messe wird aufgrund ihrer Lage gerne auch von den Niederländern aus der Grenzregion besucht. Natürlich ist vor Ort für Verpflegung gesorgt.

Am Gemeinschaftsstand der Entwicklungsagentur Wesel (Kreis Wesel) präsentiert sich unter anderem die Gemeinde Schermbeck am Samstag ganztägig und versorgt die Besucher vor Ort mit aktuellen Informationen. Weiterhin verteilt die Tourist-Information vor Ort am Samstag „süße Grüße aus Schermbeck“ – kleine frisch gebackene Überraschungen, die die Schermbecker Zuckerbäckerin Bianca Dickmann mit zur Messe geben wird.

Adresse der Messehallen: am Wunderland Kalkar, Griether Straße 110-120, Eintritt 7 Euro, Kinder bis 12 Jahren zahlen keinen Eintritt. Vom Parkplatz auf dem Gelände fährt ein kostenloser Shuttle direkt bis zum Eingang der Messe.

Quelle: Gemeinde Schermbeck