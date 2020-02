Der Heimatverein Rhade und der Bürgerschützenverein Rhade möchten mit einer gemeinsamen Aktion helfen, den Eichenprozessionsspinner einzudämmen.

Zu diesem Zweck laden die Vereine zum Bau von Meisen-Nistkästen ein, um die natürlichen Feinde dieser Raupen zu unterstützen. Die Bausätze für die Nisthilfen werden den Teilnehmern von den Vereinen kostenlos zur Verfügung gestellt.

Interessierte sind dazu eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Die Veranstaltung findet am Heimathaus an der Rhader Wassermühle an der Lembecker Straße statt. Los geht's am Samstag, 22. Februar, um 11 Uhr.Weitere Informationen auf heimatverein-rhade.de.