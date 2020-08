Tier der Woche

Wilma kam im Juni zu uns ins Tierheim, wurde vorher über Ebay Kleinanzeigen verkauft und gerettet. Sie saß in einem sehr kleinen Käfig, was für normale Kaninchen schon schlimm ist, aber für einen Wild-Mix bedeutet sowas noch mehr Stress. Nun sitzt sie bei uns in einem großem Gehege und wartet auf ein neues Zuhause in artgerechter Außenhaltung. Anfangs war Wilma sehr scheu, mittlerweile traut sie sich schon sehr nah an den Menschen ran und nimmt sogar Futter aus der Hand.

Bei Fragen oder Interesse an Wilma, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: th-dorsten@vodafone.de im Tierheim melden.