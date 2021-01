Tier der Woche

Im Oktober haben wir eine Kaninchengruppe bei uns aufgenommen. 5 Mädels von der 9er Gruppe suchen noch ein schönes Zuhause. Sie sind ca. im August 2020 geboren.. Die Tiere sind aus einem Wurf zwischen Muttertier und Sohn entstanden, d.h. es sind Inzuchttiere. Das hört sich erst mal schlimmer an, als es ist. Die Kaninchen haben i.d.R. eine genauso hohe Lebenserwartung wie andere Kaninchen, wenn diese Inzucht nicht über mehrere Generationen betrieben wurde, was hier nicht der Fall ist. Wir suchen nun ein Zuhause in Artgerechter innen oder Außenhaltung. Sie werden sowohl einzeln zu vorhandenen Tieren vermittelt als auch in Gruppenhaltung oder als Pärchen.

Bei Fragen oder Interesse an unseren Kaninchen, können Sie sich gerne telefonisch (02362-76179) oder per E-Mail: th-dorsten@vodafone.de im Tierheim melden.