„Die Landwirtschaft erlebt gerade eine Diskussion um die Zukunft, wie wir sie noch nicht gekannt haben. Wie die Landwirtschaft in einigen Jahren aussieht, kann heute niemand sagen.“ Mit nachdenklichen Worten eröffneten jetzt Paul Böckenhoff, Vorsitzender des Aufsichtsrates, und Bernd Einhaus, Vorstandsvorsitzender, die Jahreshauptversammlung der Raiffeisen Hohe Mark Hamaland (RHMH) im vollbesetzten Reken-Forum.

Wichtig sei es, so Einhaus, in der Landwirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft mit einer Stimme zu sprechen. Einheit sei der Wert, den die RHMH schätze und ihn auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gelebt habe. Besonderer Höhepunkt war neben vielen Aktivitäten das Raiffeisenfest in Reken, das gemeinsam mit der Landjugend ausgerichtet wurde und für alle Generationen Möglichkeiten zur Begegnung bot. Der „einheitliche“ Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr ging an Mitarbeiter, Mitglieder und Kunden der RHMH.

Die Folgen der Silo-Havarie am Standort in Gescher werden, so Einhaus, bald behoben sein. Zur nächsten Ernte werden die neuen Silos fertiggestellt sein, informierte er die Landwirte.

Auch unter herausfordernden Rahmenbedingungen ist die RHMH weiter auf stabilem Kurs. Das konnten Vorstand, Aufsichtsrat und Geschäftsführung der Genossenschaft in ihren Berichten darlegen. Mit beeindruckenden Zahlen belegten die Geschäftsführer Martin Duesmann-Artmann und Dirk Breul den Lagebericht sowie den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018/19. Der zweite heiße und trockene Sommer in Folge spiegelt sich in den Umsatzzahlen wider. Weil die tierhaltenden Betriebe nicht ausreichend Futter selbst ernten konnten, stieg bei der RHMH die Nachfrage nach Futtermitteln. Die Unsicherheit aufgrund der politischen Rahmenbedingungen insbesondere für die Schweine haltenden Betriebe bildet sich ab in den Zahlen des Nutz- und Schlachtviehhandels.

Die Bereiche Einzelhandel, Baustoffe, Stalleinrichtungen und Tankstellen haben eine positive Entwicklung genommen. „Energie ist ein zukunftsfähiges Geschäftsfeld. Unser Kerngeschäft aber bleiben Futter, Getreide und Vieh“, so Martin-Duesmann-Artmann. Ausgeweitet hat die RHMH ihr Dienstleistungsangebot im Bereich der Dokumentation für landwirtschaftliche Betriebe und bietet professionelle Unterstützung fürs Agrarbüro an.

An den guten Ergebnissen „ihrer“ Genossenschaft werden auch die Mitglieder beteiligt.

Sie erhalten drei Prozent Dividende. Zusammen mit der Warenrückvergütung von 0,3 Prozent fließen 307.000 Euro an die Mitglieder der RHMH zurück. Diesem Vorschlag des Vorstandes stimmte die Versammlung einstimmig zu. Auch die Prüfung durch den Raiffeisenverband Westfalen-Lippe ergab keine Beanstandungen, so dass der Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat nichts im Wege stand.

Einig waren sich die RHMH-Genossen auch bei den anstehenden Wahlen. Mit dem Votum der Mitgliederversammlung verlängerten Josef Beeke und Hubert Gesing ihre Amtszeiten als Vorstandsmitglieder. In den Aufsichtsrat wurden Paul Böckenhoff, Bernhard Schwering und Werner Vens Hilbt wiedergewählt. Neu im Aufsichtsrat mitarbeiten wird Josef Hüging jun. aus Ramsdorf. Er übernimmt das Amt von Josef Einck-Roßkamp, der für eine erneute Kandidatur nicht zur Verfügung stand. Josef Einck-Roßkamp trat 1994 in den Aufsichtsrat der damaligen RWG Velen-Ramsdorf ein. Er übernahm 1997 den Vorsitz des Aufsichtsrates und begleitete die Fusionen der folgenden Jahre. Dr. Christian Degenhardt vom Raiffeisenverband Westfalen-Lippe (RVWL) zeichnete Josef Einck-Roßkamp für 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit mit der silbernen Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbandes aus.

„Die 200 Staaten der Erde und ihre Hauptstädte habe ich beim Melken gelernt.“ Mit diesem Bekenntnis hatte Jürgen Petersen, staatlich geprüfter Landwirt und einzigartiger Gedächtnistrainer aus Nordfriesland, die Versammlung im zweiten Teil der Veranstaltung sofort gefesselt. „Sich 1000 Dinge merken – das können Sie auch“, ermunterte Petersen die RHMH-Genossen, mit kleinen Experimenten ihr Gedächtnis durch Bilder und räumliche Vorstellungskraft zu mehr Leistung anzuspornen. „Arbeiten Sie jeden Tag für Ihre geistige Fitness“, so der Rat des Referenten. „Lernen bringt Spaß. Fangen Sie sofort damit an.“