"Ein 250kg-Blindgänger an der Luisenstraße wurde soeben entschärft", meldet die Stadt Dortmund. Der Zünder der britischen Bombe wurde gesprengt. Nun machen sich die Experten des Kampfmittelräumdienstes an der Beurhausstraße an die Entschärfung des zweiten Blindgängers, der heute im Klinikviertel aufgegraben wurde.

Aus Sicherheitsgründen ist noch immer der gesamte Evakuierungsbereich gesperrt. Erst wenn auch der zweite Blindgänger unschädlich gemacht wurde, darf der gesperrte Bereich wieder betreten werden.

Nach einem Kontrollflug mit dem Polizeihubschrauber, der bestätigte, dass das komplette Evakuierungsgebiet im Dortmunder Klinikviertel geräumt ist, begannen die Arbeiten zur Entschärfung am ersten Bombenfundort.

Für die Entschärfung wurde ein großer Bereich der City evakuiert. Der Hauptbahnhof ist geschlossen und wird nicht mehr angefahren, sowie auch der S-Bahnhalt Möllerbrücke. Die Stadtbahnlinien, die durch die City fahren, werden abgeschnitten und durch Busse, welche den Bereich umfahren, ersetzt.