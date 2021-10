Bei diesem Verkehrsunfall könnte ein Schutzengel auf der Rückbank gesessen haben. Ein Auto ist Sonntagabend (17.10) von einem Güterzug am Hafen erfasst und Dutzende Meter mitgeschleift worden.

Von den drei Unfallbeteiligten verletzten sich mit viel Glück nur zwei Menschen leicht. Ersten Ermittlungen zufolge wollte ein 34-jähriger Dortmunder mit seiner 27-jährigen Beifahrerin in einem Audi auf der Speicherstraße gen Norden nach den kreuzenden Zugschienen nach links abzubiegen. Da die Straße Richtung Westen nicht weiter asphaltiert war, setzte der Dortmunder zurück, als ein Güterzug den Wagen erfasste und vor sich herschob. Stark beschädigt kam der Wagen schließlich zwischen der Bahn und einer Mauer eingeklemmt stehen. Beide Dortmunder konnten den Pkw selbstständig verlassen, die junge Dortmunderin war nur leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr den stark unter Schock stehenden Zugführer in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen waren die Warnleuchten und das Akustiksignal in Betrieb.