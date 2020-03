Nach dem Erfolg der ersten Partynacht „Rund ums U“ sind auch am Samstag, 14. März, ab 21 Uhr wieder alle sechs Dortmunder Locations wieder mit dabei. Chris Stemann und Sören Spoo legen diesmal noch einen drauf und machen mit 15 Areas „Rund ums U"zum Pflichttermin im Partykalender.

Um 21 Uhr heißt es an neun Locations Licht aus und die Musik an: Und wenn die Partynacht fußläufig rund um das Wahrzeichen in die zweite Runde geht, werden neben angesagten Clubs auch ungewöhnliche Veranstaltungsorte wie das Fußballmuseum, die Sparkasse mit dem Partybereich an der Katharinenstraße und die BIG gallery der Krankenkasse BIG direkt gesund dabei sein. Tickets gibt's ab sofort unterRund ums U.

Dortmund dem erfolgreichen Debüt der Partynacht mit mehreren tausend Besuchern 2019, erwarten Nachtschwärmer in diesem Jahr noch mehr Clubs und Tanzflächen. Das Besondere an dem Veranstaltungskonzept sind neben den angesagtesten Clubs auch die ungewöhnlichen Veranstaltungsorte, die in Tanzflächen verwandelt werden, und allesamt fußläufig erreichbar sind.

Festivalbändchen eintauschen

Der Abend beginnt in der Sparkasse an der Kamp/Katharinenstraße, der BIG gallery am U oder im FZW an der Ritterstraße. Hier werden die Eintrittskarten in Festival-Bändchen eingetauscht und wenn noch verfügbar Tickets an der Abendkasse verkauft. Zu Partysounds von Funk bis Soul vom DJ und dem ersten Drink an der Getränketheke läuft hier eine Verlsoungsaktion. In der BIG gallery am Fuße des Dortmunder U starten die Gäste mit Cocktails, einer kulinarischen Stärkung mit Food-Trucks und Musik der 90er und 2000er in die XXL-Partynacht.

Direkt mit Vollgas geht es im FZW los: In der großen Halle läuft die legendäre Party “30+ too old to die young“. Mit dem Firestarter-Team im benachbarten Club kehrt die Kultparty zu Rock und Alternative zurück ins FZW. Und auch die FZW-Bar und der Biergarten sind an diesem Abend geöffnet.

Nachts im Museum

Quer über die Straße und eine kurze Abkühlung an der frischen Luft entfernt, liegt das Fußballmuseum, dass alle Besucher mit Party-Bändchen in dieser Partynacht nachts im Museum in einen Teil der Ausstellung lockt. Der Rundgang führt zu zu südamerikanischen Rhythmen und einem Drink in die Bar im Obergeschoss.

Sänger wählen zwischen 2,5 Mio. Songs

Getanzt wird gleich nebenan im Tanzpalast Laufsteg: Und hier steht der Name für das Programm, denn der Weg vom Eingang führt direkt auf die Tanzfläche, hinein in die Schlagerparty. Weiter geht es in der CU Restaubar. Zügig die Cocktail-Karte studiert, geht es mit Getränk in der Hand über die Tanzfläche in den Partykeller, wo eine weitere Überraschung auf die „Rund ums U“-Feiernden wartet: die mit 2,5 Millionen Songs wahrscheinlich vielfältigste Karaokeparty der Stadt. Bühne frei, um mit seinen Freunden und anderen Sängern um die Gesangskrone zu konkurrieren.

Zurück in die 80er

Gleich danach geht' s weiter ins domicil. Im Club wird es elektronisch während sich im Saal bei „Rund ums U“ die Discokugel einmal rückwärts in die 80er dreht und die Hits des Partyjahrzehnts gefeiert werden. Noch viel weiter zurück in vergangene Jahrzehnte reicht der Look des Café Hösels, heute „Oma Doris“, wo zu Hip Hop-, House- und Party-Klassikern am Platz von Leeds getanzt wird. Und dann können Feiernde für eine Stärkung dem leuchtenden „U“ zurück zur BIG gallery folgen, wo Food Trucks Köstlichkeiten servieren.

Nacht klingt über den Dächern aus

Frisch gestärkt klingt die Nacht im View über den Dächern Dortmunds aus. Bei „Rund ums U“ regieren die Beats aus Charts, House und R‘n‘B in der Kathedrale Nachtschwärmer schätzen nicht nur die Lage in der Obersten Etage des U, sondern auch die wuchtigen Anlage und die fahrbare LED-Beleuchtung. Bei gutem Wetter kann in einer kurzen Tanzpause auf der Außenterrasse der Sonnenaufgang erlebt werden.

Erfolgreichste Partys vereint

„Bei ‚Rund ums U‘ haben wir die erfolgreichsten Partys der Stadt vereint“, bestätigt Veranstalter Chris Stemann. Damit haben wir ein einzigartiges Abendangebot für Partygäste jeden Alters geschaffen.“

„Mit unseren ungewöhnlichen Veranstaltungsorten rund um das Wahrzeichen unserer Stadt, möchten wir auch Gäste von außerhalb einladen“, ergänzt Sören Spoo, Mit-Veranstalter der XXL-Partynacht. Dass als zusätzliches Special „Nachts im Museum“ mit dem Fußballmuseum realisiert werden konnten, freut die Veranstalter. Im Ticketpreis inklusive sind der obere Ausstellungsteil inklusive der 360-Grad-Show „Goldene Generationen“ im Fußballmuseum. Auch die Sparkasse Dortmund als Hauptpartner hat ihr Programm ausgebaut:

Cocktail-Gutscheine gewinnen

Bei der großen Verlosung in der Katharinenstraße werden je 500 Cocktail- und Gastronomie-Gutscheine für die Partynacht verlost. Darüber hinaus können Gäste fünf Firestarter-Party-Jahrestickets für alle Partys im FZW und domicil und die Bootspartys 2020 gewinnen.

Los geht es bei der Dortmunder Partynacht „Rund ums U“ am 14. März 2020 in allen Locations ab 21 Uhr. Die Tickets sind im Vorverkauf für 16 Euro online über Rund ums U erhältlich, zudem an den Vorverkaufsstellen im Ticketshop am Rathaus, Prinzenstraße, und im FZW, Ritterstraße. Auf der Event-Webseite gibt's zudem ein VIP-Ticket mit Sektempfang, Fastlane-Bändchen in die Clubs und Zugang zur VIP-Area im View.