Dortmund feiert einen Jahr100Sommer: Seit kurzem wird die Stadt mit insgesamt hundert multidisziplinären, künstlerisch-kreativen Interventionen bespielt. Dinge, Bilder, MusikerInnen und AkteurInnen tauchen auf und verschwinden wieder. Die Stadt verwandelt sich in einen Kunst- und Erlebnisraum, in dem hinter jeder Ecke eine Überraschung warten könnte. Interessierte können sich auf die Suche machen, PassantInnen und FlaneurInnen registrieren es im Vorbeigehen.



Die Bandbreite reicht von PopUp-Lesung und Soloauftritt über Live-Musik und ortsbezogener Inszenierung bis zu grafischen Interventionen, szenografischer Ortsbestimmung oder anderen Präsentationen künstlerischer Arbeiten.

Aktuell sind Arbeiten von Johanna K Becker, Ivette Vivien Kunkel und Fabian Ritter am Ostenhellweg 43 zu sehen. An Schaufenstern und Fahnenmasten, auf (Groß-)Plakaten, in Durchgängen und Passagen kann man in den kommenden Wochen immer wieder Kunst, Literatur, Fotografie, Film und Design entdecken – u.a. von Stefan Marx, Janna Banning, Britta Bogers, Julian Faulhaber, Max Sudhues, Patrick Borchers, Markus Willeke, Nicola Gördes & Stella Rossié, Victoria Jung, Astrid Piethan, Tobias Becker, Christiane Stegat, Christel Fetzer, Evelyn Bracklow, dem KünstlerInnen-Netzwerk 24/X, dem Künstlerduo Dan Dryer und der Dortmunder Gruppe.

Die ersten Pop-Up-Konzerte und Lesungen konnte man bereits in der Kleppingstraße (Innenstadt), Hermannstraße (Hörde) und Harkortstraße (Hombruch) erleben.

Weitere Interventionen mit KünstleInnen unterschiedlicher Genres gibt es am 3., 5. und 9. September unter anderem im Hafen, in der Innenstadt-Nord, in Brünninghausen, Wickede, Lütgendortmund und Marten.

Das Programm entwickelt sich ständig weiter. Alle Angebote, Zeiten, Orten und KünstlerInnen finden sich auf dortmund-kreativ.de.



Hintergrund

Der Jahrhundertsommer ist ein Projekt von Dortmund kreativ und wird als Teil des Gesamtkonzepts „Alles muss raus!“ im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus Neustart Kultur gefördert.