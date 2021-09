Marisa Alvarez, Josué Partida und Machbarschaft Borsig11 e.V. laden am Samstag (2.10.) von 14 bis 18 Uhr zu einem kostenlosen Konzert-Picknick in den Blücherpark ein: Lateinamerikanische Musik mit internationalen Gastmusikern bringt neue Lebensfreude in die Nordstadt.

Oriental Con Fusion

Marisa und Josué, freie Musiker und Künstler, bekannt u.a. für das „Fest der Toten“, das sie jedes Jahr Ende Oktober im Projektspeicher am Hafen inszenieren, sind selbst Anwohner des Parks und verstehen ihre Initiative als Beitrag zu einer lebendigen vielfältigen Nachbarschaft. Das Programm verspricht einen abwechslungsreichen Nachmittag mit Weltmusik aus Afrika, Orient und Lateinamerika. Ab 13.15 Uhr ist Einlass, den Auftakt um 14 Uhr macht das Ensemble „Oriental con Fusion“, Rock und Jazz mit türkischen und arabischen Einflüssen.

Afrikano

Es folgt um 14.45 Uhr die Band Afrikano mit Reggae, Afro Jazz und Afro Pop. Ab 15.45 Uhr lassen Marisa Alvarez und Josué Partida im Anschluss als Duett das musikalische Erbe Mexikos auf unkonventionelle Art neu erleben. Da die Veranstaltung zugleich eine Ausgabe der Nordstadt Session ist, finden sich die Musiker am Schluss gegen 17 Uhr zusammen, um gemeinsam zu improvisieren.



Keine Glasflaschen mitbringen

Wer am Picknick teilnehmen möchte, sollte eigene Decken und Verpflegung mitbringen (Glasflaschen sind nicht erlaubt). Der Eintritt ist frei. Zum Einlass gilt die 3G-Regelung: Nachweis geimpft, genesen oder negativ getestet (max. 48 Stunden alt). Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Anmeldungen unter: info(at)borsig11.de

Info

Viva la Nordstadt ist ein Projekt von Marisa Alvarez und Josué Partida in Kooperation mit Machbarschaft Borsig11 e.V., gefördert vom Kulturbüro Dortmund, mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Dortmund, realisiert mit den Chancen der Bewohner des Borsigplatz-Quartiers.