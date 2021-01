Städte stehen auch aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Herausforderungen bei der Durchführung von BürgerInnenbeteiligung und den Möglichkeiten Teilhabe zu gewährleisten vor der Aufgabe, Beteiligung und Mitwirkung neu und vor allem digital zu denken.

Die Stadt Dortmund macht auf Wunsch des Dortmunder Stadtrates Tempo in der Entwicklung neuer vor allem digitaler Mitmachformate und Beteiligungsangebote und hat ein Konzept „Mitwirkung 2.0“ in Auftrag gegeben. Politik und Verwaltung haben das gemeinsame Ziel, Angebote zur Teilhabe, Beteiligung und Mitwirkung unter Integration digitaler Möglichkeiten vor allem auch in Ausnahme- bzw. Krisensituationen gewährleisten zu können.

Online-Beteiligungsportal



Zentrale Bestandteile sind die Vorarbeiten zur Bereitstellung eines stadteigenen Online-Beteiligungsportal, die Entwicklung einer interaktiven Datenbank, die der Öffentlichkeit Konzepte, Ideen, Best-Practice-Beispiele und Leitfäden für analoge, digitale und hybride Veranstaltungsformate transparent verfügbar und nutzbar macht sowie eines Mitmachpools.

Ideen erfragen



Derzeit werden unter Federführung der Ombudsstelle für BürgerInneninteressen und der Koordinierungsstelle “nordwärts“ verwaltungsintern erste konzeptionelle Vorbereitungen getroffen, Ideen und Bedarfe erfragt und Strukturen eingerichtet. Im weiteren Prozess werden BürgerInnen und sowie Politik und Initiativen eingebunden und nach ihren Anforderungen und Ideen zu Ausgestaltung des Konzeptes Mitwirkung 2.0.

Mitmachpool:



Wer will sich in die planerische und projektbezogene Weiterentwicklung Dortmunds einbringen?

Wer will sich über verschiedene Themen informieren, zu denen eine Mitwirkung in unterschiedlicher Form möglich ist?

Wer will über neue Prozesse innerhalb der Stadt Dortmund auf dem Laufenden sein?

Wer will regelmäßig an Befragungen und Mitwirkungsangeboten teilnehmen?

Für Interessierte gibt es die Möglichkeit, sich für einen Mitmachpool zu registrieren. Die Registrierung erfolgt per E-Mail an: mitwirken@dortmund.deAlle Infos auf der städtischen Internetseite „MitWIRken“ (www.mitwirken.dortmund.de).

Info

Der Mitmachpool befindet sich derzeit im Aufbau und ist ein Pilotvorhaben, welches nach erfolgreicher Testphase auf die Aufgabenbereiche der gesamten Stadtverwaltung ausgeweitet werden soll. Als Beispiel für den Aufbau des Pools dient ein Modellversuch aus der Stadt Potsdam.

Sowohl die Internetseite als auch das Instrument des Mitmachpools sind eng verbunden mit dem vom Rat der Stadt Dortmund in Auftrag gegebenem Prozess zur partizipativen Erarbeitung eines Konzeptes zur „Mitwirkung 2.0“.