Die Stadt Dortmund bietet für das Einstellungsjahr 2020 erstmalig die neue Ausbildung für den Kommunalen Ordnungsdienst zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit an. Es handelt sich um ein landesweit einzigartiges Ausbildungsmodell, welches die Stadt Dortmund eigens entwickelt hat, um Nachwuchskräfte gezielt für die vielseitigen und anspruchsvollen Aufgaben des Kommunalen Ordnungsdienstes zu qualifizieren. Zum 31.08.2020 treten die ersten 15 Nachwuchskräfte beim Kommunalen Ordnungsdienst (KOD) ihren Dienst an.

„Die Beschäftigten des KOD sind im ganzen Stadtgebiet kompetente und verlässliche Ansprechpartner*innen für die Bürgerschaft. Sie kümmern sich professionell und mit viel Herzblut um die Sicherheit in Dortmund. Und das schafft Vertrauen“, sagt Oberbürgermeister Ullrich Sierau. „Durch meine regelmäßigen Besuche der Beschäftigten im Einsatz vor Ort weiß ich, dass hier Menschen mit Empathie, Überblick und mit Durchsetzungsvermögen agieren. Zudem ist mir stets die gute Kollegialität untereinander aufgefallen. Ich kann nur dafür werben, wenn sich junge, engagierte Leute ihre berufliche Zukunft in diesem Bereich vorstellen können. Es ist ein toller Job, der für unsere Stadt sehr wichtig ist."

Präsenz für mehr Sicherheit

Norbert Dahmen, Dezernent für Recht, Ordnung, Bürgerdienste und Feuerwehr der Stadt Dortmund erklärt: „Unser Kommunaler Ordnungsdienst leistet eine hervorragende Arbeit für die Sicherheit in unserer Stadt.“ Die Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes sind im Stadtbild präsent. Im Team zu zweit - oder ggf. bei gemeinsamen Streifen mit der Polizei - sorgen sie durch ihre erkennbare Präsenz für mehr Sicherheit in der Stadt. Sie unterbinden gemeinschaftsschädliche Verhaltensweisen und sanktionieren Ordnungswidrigkeiten. Zudem fungieren sie als Ansprechpersonen für alle Bürger.



Erfolgsmodell Ordnungspartnerschaft



Seit mehr als 20 Jahren besteht die Ordnungspartnerschaft zwischen der Stadt Dortmund und der Polizei Dortmund, deren wesentliches Element bis heute gemeinsame Streifen uniformierter Einsatzkräfte beider Behörden sind. Seither wurde das Erfolgsmodell der Dortmunder Ordnungspartnerschaft konsequent weiterentwickelt. Zudem wird im Jahr 2020 der Ausbildungsberuf zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit mit 15 Ausbildungsplätzen eingeführt. „Wir sind die erste Stadt in Nordrhein-Westfalen, die diesen umfangreichen Beruf so ausbildet“, erläutert Norbert Schilff, Vorsitzender des Ausschusses für Personal und Organisation. Damit wird dem wachsenden Bedürfnis an erkennbarer Präsenz uniformierter Einsatzkräfte Rechnung getragen. „Hierdurch fördern wir die objektive Sicherheitslage in Dortmund“, so Christiane Krause, Vorsitzende des Ausschusses für Bürgerdienste, öffentliche Ordnung, Anregungen und Beschwerden.

Die Ausbildung beginnt am 31.08.2020 und dauert drei Jahre. Die neuen Auszubildenden erwartet eine qualitativ hochwertige Ausbildung mit einem umfangreichen Einarbeitungs- und Qualifizierungskonzept speziell auf den Kommunalen Ordnungsdienst zugeschnitten, um sie für die Einsätze im Außendienst vorzubereiten. „Wir versprechen eine sehr qualifizierte, abwechslungsreiche und gut vergütete Ausbildung in der Stadtverwaltung Dortmund – mit Zukunftsperspektiven!“, sichert Personaldezernent Christian Uhr zu.



Bewerbungen für 2021 schon möglich

Auch im nächsten Ausbildungsjahr 2021 wird dieser neue Ausbildungsberuf wieder bei der Stadt Dortmund angeboten. Bewerbungen für den Ausbildungsbeginn im kommenden Jahr, beginnend am 30.08.2021, sind vom 1.07.2020 bis zum 31.12.2020 online über die Homepage www.dortmund.de/karriere möglich. Videos über die Tätigkeiten des Kommunalen Ordnungsdienstes sind auf der genannten Homepage ebenfalls zu finden.