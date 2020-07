Zurück auf die Leonie-Reygers-Terrasse kehrt der Sommer am U. "Am 15. Juli um 19.30 Uhr legen wir los", freut sich Organisator André Becker, dass im Sommer wieder das beliebte Programm openair bei freiem Eintritt am Zentrum für Kunst und Kreativität geboten werden kann.

Zusammen mit vielen Partnern und Künstlern wird in kleinen Zonen für die Besucher unter freiem Himmel auf sehr viel Abstand geachtet. "wir sind dabei vorsichtiger, als es sein muss", erklärt Becker zur Planung. 30 Veranstaltungen von Ruhrfolk, über Konzerte und DJ-Sets sind 30 verschiedene Veranstaltungen bis zum Finale am 19. September, dem Abend der Museumsnacht, geplant. Wie gewohnt wird der beliebte Sommer am U wieder gemeinsam mit Kulturschaffenden einen abwechselungsreichen Mix auf die Bühnen vorm ehemaligen Brauereiturm bringen. "Und trotz aller Abstandsregeln wollen wir es wieder so gemütlich wie sonst machen", sagt André Becker. Das komplette Programm wird in Kürze veröffentlicht.