Die Volkshochschule geht ab August mit zahlreichen frischen Ideen und Angeboten an den Start, 2000 neue Veranstaltungen sind geplant.



Das Programmheft für das zweite Halbjahr erscheint im neuen DIN A 4-Format. Berufliche Weiterbildungen, Fremdsprachen, Ökologie, Politik, Kreativität und Gesundheitskurse sind nur ein Teil des großen Angebots im Präsenzunterricht. Zukünftig werden auf der vhs.cloud viele Kurse online durchgeführt.

Mitarbeiter beantworten Fragen zum Kursangebot in einer Kundenhotline unter Tel.: 50-2 47 27, die montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags bis 13 Uhr erreichbar ist. Das neue Programm ist auf www.vhs.dortmund.de verfügbar. Anmeldungen sind montags und mittwochs von 10 bis 13 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 13 bis 17 Uhr in der Hansastraße 2-4 per Anmeldekarte und online möglich. Jetzt nimmt das neue Haus der VHS in der Kampstraße 47 seinen Betrieb auf.