Die ersten Wochen vom „funDOmio“ Freizeitpark an den Westfalenhallen sind Geschichte, der Pop-Up Freizeitpark wird immer beliebter. Das zeigt sich nicht nur in steigenden Ticketverkäufen, sondern auch in vielen Besucherstimmen vor Ort und in den Online-Bewertungen zum Dortmunder Freizeitangebot auf Zeit.



Die Besucher nutzen mit den All-Inklusiv Eintrittstickets die rund 30 Attraktionen im Park und schaukeln sich mit Dschungelfeeling in die Lüfte oder lassen sich in der großen Wildwasserbahn erfrischen.

Das Urlaubsgefühl mitten in der Großstadt schaffen 1.000 Palmen und Pflanzen, sie helfen Fernweh mit einer Tüte frisch gebrannter Mandeln in der Hand, direkt vor der Haustür, zu bekämpfen.

Im Liegestühle lässt sich dann vom Ausblick aus dem Riesenrad schwärmen. Diese spezielle Atmosphäre nutzen auch immer mehr Besucher mit einem Flanierticket, die für 5 Euro den Freizeitpark erkunden und bei Gefallen eine „Fahrerlaubnis-Flat“ nachbuchen können.

Neben der grünen Pflanzenwelt gibt's auch grünen Strom von DEW21. Neu ist das Familienticket für vier Personen inklusive Fahrgeschäft-Flatrate für 99 Euro. Näheres online unter www.fundomio.de.