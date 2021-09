Wer sie sind und wer sie sein wollen, zeigen Jugendliche und junge Erwachsene am Samstag, 25. September, von 16 bis 20 Uhr bei der Nacht der Jugendkultur unter dem Titel "Ich" als

Performance in der Fußgängerzone der Innenstadt.





Nordstadt

Dies ist nur eine Aktion von vielen: "Saturday Night Fever" lautet das Motto der "Nordstadt by Night"-Graffiti-Tour im Quartier Borsigplatz, Hafen und Nordmarkt. Ab 18 Uhr startet die Aktion am Michaelisplatz, Hoeschplatz und Nordmarkt. Von 18 bis 22 Uhr öffnet Samstagabend der Popschool-Playground der Musikschule an der Steinstraße 35 seine Türen. Elektronische Beats können beim Audio Ping Pong gebastelt werden und im Scratch Café warten die Turntables auf Musikfans. Getestet werden können auch Schlagzeug, Keyboard und E-Gitarre.

JKC Rheinische Straße

Kreativ werden können Jugendliche auch im Kulturcafé an der Rheinischen Straße 135: Hier wird der Stift gezückt, für den Sketch-Battle auf Pappe. Der Eintritt ist von 15 bis 22 Uhr frei. Anmeldungen sind zuvor per Mail an: jkc@dortmund.de wichtig. Für den Wettbewerb werden Skizzen mit einem Marker auf einen Pappzug übertragen. Danach werden die Kunstwerke ausgestellt und eine Fachjury entscheidet mit dem Publikum, welche drei Sketches preisverdächtig sind. Als Gewinn gibt's Einkaufsgutscheine für The Hangout. Danach wird Musik aufgelegt und es wird Live-Musik gespielt.