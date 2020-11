Zwei Trainer der TSC Eintracht-Parkour-Gruppe zeigen hier, was man alles mit den neuen Cubes machen kann, welche die ProFiliis-Stiftung dem Verein spendete. TSC-Vorstand Jana Hasenberg freut sich über den Scheck, den ProFiliis-Projektbetreuerin Svenja Felbier und Profilis-Vorstand Thomas Schieferstein überreichten.

Mit 7.000 Mitgliedern in 35 Abteilungen und Bereichen repräsentiert der TSC Eintracht den größten Sportverein an aktiven Mitgliedern in Westfalen. Mit über 170-Jahren bewegter Vereinsgeschichte ist er zudem Dortmunds ältester Sportverein. Er bietet über 100 Sport- und Bewegungsangebote und reicht vom Freizeit- bis hin zum Leistungssport.

Große Abteilung für Hindernis-Sport

200 Mitglieder zählt die Parkour-Abteilung, sie ist eine der größten in der Region. Bei dem Sport überwinden Läufer eine Hindernisstrecke möglichst effizient und schnell durch Sprung- und Abrollmanöver. Mit einem Parkour-Event wollte der Verein die Cubes finanzieren, doch dann kam Corona. Daher sprangen die ProFiliis-Stiftung und die Stadt ein.