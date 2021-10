Anfang August war es soweit: Jennifer Thater, mehrfache Masters-Weltmeisterin der SG Dortmund, machte ihr Versprechen wahr und schwamm Wind, Wellen und nicht einladendem Wetter zum Trotz eine Strecke von stattlichen 15 Kilometern entlang des kompletten Möhnesee-Ufers in weniger als 4 Stunden.

Ausnahmsweise war die Motivation Jennifers für diesen schwimmerischen „Großeinsatz“ jedoch keine sportliche, sondern der Wunsch, für einen guten Zweck aktiv zu werden: Als Grundschullehrerin und Rettungsschwimmerin im Dortmunder Volkspark war Jennifer immer wieder aufgefallen, dass viele Kinder und Jugendliche heute nur schlecht oder überhaupt nicht schwimmen können und nicht selten über ungeeignete Badekleidung verfügen. Daher hatte sie es sich im Frühsommer zum Ziel gesetzt, an dieser Situation etwas zu ändern und suchte den Kontakt zur ProFiliis-Stiftung, um gemeinsam das Sponsoring-Event „CharitySwim“ ins Leben zu rufen und durchzuführen.

Spendengelder gesammelt

„Da ich zeit Lebens dem Schwimmsport verbunden bin und in meiner Jugend ebenfalls in der DLRGBadeaufsicht und in Schwimmvereinen aktiv war, war das Projekt für mich gleich eine Herzensangelegenheit,“ unterstreicht Thomas Schieferstein, Vorstand von ProFiliis, noch einmal seine ganz persönliche Motivation, das Projekt zu unterstützen. Zahlreiche Dortmunder und Dortmunderinnen, aber auch FörderInnen aus anderen Teilen Deutschlands sind auf die Aktion aufmerksam geworden, und insgesamt konnten innerhalb eines Monats 5.148,- Euro an Spendengeldern eingeworben werden.

Schwimmausbildung und -bekleidung

Somit können nach Verdopplung des Betrages durch ProFiliis insgesamt 10.296,- Euro für die Schwimmausbildung von bzw. die Beschaffung adäquater Schwimmbekleidung und evtl. anfallende Vereinsgebühren für Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien zur Verfügung gestellt werden.