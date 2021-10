Das Jahr 2021 war ein ganz besonderes, das sicherlich auch das ehrenamtliche Engagement sowie nachbarschaftliche Hilfen im Kontext der Corona-Pandemie in ein neues Licht rückte. Viele Menschen in der Nordstadt haben sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit für andere Menschen eingesetzt, sie unterstützt oder aktiv geholfen.



So werden auch in diesem Jahr wieder engagierte Menschen für den „Engel der Nordstadt“ gesucht und ausgezeichnet. Ab sofort nimmt das Quartiersmanagement Nordstadt wieder Nominierungsvorschläge für den „Engel der Nordstadt 2021“ entgegen. Unter Angabe einer entsprechenden Begründung können Sie Ihren Vorschlag gerne schriftlich, per Mail, telefonisch oder persönlich bis zum 19. November 2021beim Quartiersmanagement Nordstadt,

Mallinckrodtstraße 56, 44145 Dortmund, info@nordstadt-qm.de einreichen.

Vielfältiges Engagement

Die Engagierten der Nordstadt spielen eine wichtige, soziale, gesellschaftliche oder auch kulturelle Rolle und sind in der Nordstadt nicht wegzudenken. Sie kümmern sich ehrenamtlich um ihre Mitmenschen, Nachbarn oder besonders um Kinder, helfen im Alltag oder bringen Ideen für den Stadtteil ein. In den letzten Jahren waren es Personen aus der Vereins- oder Sportlandschaft, aus multikulturellen Zusammenhängen, aus der Flüchtlingshilfe oder dem Bildungsbereich, der Nachbarschaftshilfe oder dem Bereich der Kinder- und Jugendarbeit. Sie alle waren und sind im wahrsten Sinne des Wortes „Engel der Nordstadt“ und erhielten die Auszeichnung für ihren leidenschaftlichen Einsatz für die Menschen in der Nordstadt.

Lenkungsgruppe ist Jury

Die “Lenkungsgruppe StadtbezirksMarketing Innenstadt-Nord” wählt aus allen eingegangenen Nominierungen drei Vorschläge aus und überreicht diesen Personen, Gruppen, Vereinen oder Initiativen je einen „Engel der Nordstadt“-Preis. Die Preisverleihung erfolgt wahrscheinlich beim Neujahrsempfang im Keuning-Haus im Januar 2022.

Hintergrund

Die Auszeichnung 2021 ist bereits die 17. Vergabe des Preises, der 2005 von Christian Schmitt als Bewohner*innenprojekt im Quartier Nordmarkt entwickelt wurde. Seitdem werden der Entwurf sowie die jeweilige Herstellung der hochwertigen Engel-Skulpturen von der Firma Julius-Ewald Schmitt GbR gesponsert. Das Quartiersmanagement Nordstadt ist ein Projekt des Stadterneuerungs-programms „Soziale Stadt NRW - Dortmund Nordstadt“. Es wird mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Dortmund finanziert.