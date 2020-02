25 Fußgruppen und 26 Karnevals-Wagen ziehen Rosenmontag, 24. Februar, von 14 bis 18 Uhr in Dortmund vom Festplatz Eberstraße über die Münster-, Bornstraße, Schwanenwall und Ost- und Südwall zur Revue auf dem Friedensplatz. Ab 13 Uhr wird die Strecke des Rosenmontagszuges gesperrt.

Mit Beeinträchtigungen des Verkehrs muss entlang der Strecke des Rosenmontagszuges gerechnet werden. Um Beachtung der Haltverbote wird gebeten. Aus Sicherheitsgründen wird, wenn nötig, auch abgeschleppt. Ab 13 Uhr ist die sukzessive Sperrung der Zugstrecke vorgesehen.

Das Sicherheitskonzept setzt am Rosenmontag auf ein LKW-Fahrverbot für Fahrzeuge über 3,5 t innerhalb des Wallrings von 11 bis 18 Uhr.

Mobile Sperren sorgen für Sicherheit

Außerdem werden entlang der Zugstrecke an Einmündungen und Kreuzungen mobile Sperrstellen mittels größerer Fahrzeuge durch die Stadt eingerichtet. Polizei und Ordnungsamt werden zudem durch eine deutlich verstärkte Präsenz für Sicherheit sorgen. Dortmunder können am neuen Standort der Citywache am Brüderweg 6-8 von 9 bis 20.30 Uhr Kontakt zum Ordnungsamt und zur Polizei aufnehmen. Die Karnevalskirmes ist auf den großen Plätzen der Innenstadt aufgebaut.