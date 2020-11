Das Klimabündnis Dortmund lädt am Samstag (14.11.) von 15 bis 17 Uhr zu einer Videokonferenz ein. Im Bündnis sind über 30 Organisationen und Initiativen, Naturschutzverbände, Verkehrs- und Energie-Initiativen, aber auch soziale und gesellschaftskritische Gruppen vertreten. Die Klimadialoge sind offen für alle Dortmunder.

Der Einwahl-Link zur Videokonferenz und alle Näheres auf: www.klimabuendnis-dortmund.de

Die Aktionen beim Start der aktuellen Klimabewegung auch in Dortmund wurden durch die Corona-Krise blockiert.

Fragen rund um die Klimakrise



Was sind die wichtigsten Aufgaben, die langfristig die Klimakrise und die ökologische Krise aufhalten können? Welche Strukturen können jetzt aufgebaut und gelebt werden, die zukunftsfähig sind? Welche Kräfte und Chancen gibt es dazu in Dortmund? Wie können diese Kräfte zusammengeführt und weiter gestärkt werden? Was sind die wichtigsten Aufgaben für die Zeit, wenn der Corona-Lockdown vorbei ist?



Der Austausch erfolgt in drei Diskussionsgruppen:

Demokratie und Menschenrechte in Klima- und Corona-Krise

Bewusstseinswandel: die Rolle der Religionen und Weltanschauungen

Anders Wirtschaften: Gemeinwohl und Postwachstums-Ökonomie

Fähigkeiten und Netzwerke sollen dazu genutzt werden, die Lage zu beraten und Akteure zusammenzubringen.