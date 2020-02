Ins närrische Treiben stürzen sich am Donnerstag, 20. Februar, Karnevalistinnen in Dortmund. An Weiberfastnacht wird Prinzessin Nicole I zur Schere greifen und Stadtrat Christian Uhr um 10.11 Uhr in der Bürgerhalle des Rathauses die Krawatte kürzen.

Am Samstag, 22. Februar, um 11.11 Uhr fordern im Rahmen eines karnevalistischen Programms das Dortmunder Prinzenpaar Nicole I und Thomas I und das Kinderprinzenpaar Connor I und Lucy I im Rathaus den Stadtschlüssel. Wer ein Anstecker der Prinzenpaare erwirbt, kann mitfeiern und sich schon für Rosenmontag warm schunkeln, wenn um 14 Uhr auf dem Festplatz Eberstraße der Rosenmontagszug startet.

Rosenmontagszug startet am Festplatz

Denn der Rosenmontagszug ist unbestritten der Höhepunkt der karnevalistischen Veranstaltungen der Dortmunder Karnevalssession. Am Rosenmontagszug, der sich von der Nordstadt durch die City bis zum Friedensplatz bewegt, nehmen neben den Mitgliedsvereinen auch Gruppen aus befreundeten Vereinen aus dem In- und Ausland, sowie aus Dortmunder Sportvereinen teil.

Der Rosenmontagszug rollt zweieinhalb Stunden von der Eberstraße in die City und endet gegen 16:30 Uhr am Südwall. Auf dem Friedensplatz läuft von 14 bis 18 Uhr eine karnevalistische Revue.

Karnevalskirmes auf dem Alten Markt

Auf dem "Alten Markt" haben die Schausteller von Weiberfastnacht bis Rosenmontag die Karnevalskirmes aufgebaut. Break Dance, Riesenschaukel Rocket, Hawaii Swing, Twister, Autoscooter und Riesenrad sind vertreten. Dabei sind auch das Looping-Karussell No Limit, eine Achterbahn auf der Kampstraße und viel Leckeres.