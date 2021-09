Ein Corona-gerechter Start in die Lehre stand am Freitag für 32 neue Auszubildende im Dachdecker-Handwerk auf dem Programm. In den neuen Räumen der Dachdecker-Einkaufsgenossenschaft DEG Dach-Fassade-Holz eG auf dem ehemaligen Gelände der Westfalenhütte begrüßte der Prüfungsausschuss-Vorsitzende Denis Struwe die Anwesenden im Namen der Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen.

„Heute beginnen Sie Ihren ‚Einstieg zum Aufstieg‘“, so Struwe, „Sie erlernen einen der schönsten Berufe der Welt. Qualifizierte Meister und Ausbilder werden Sie auf diesem Weg begleiten. Sie haben die Chance, unsere neuen ‚Superhelden‘ im Dachdecker-Handwerk zu werden.“ Dazu bekamen die neuen Auszubildenden als Geschenk der Innung T-Shirts mit dem Aufdruck „Dachdecker, weil Superheld keine offizielle Berufsbezeichnung ist“.



Grillen zum Ausbildungsstart



Dachdeckermeisterin Sabrina Wollscheid führte die neuen Azubis anschließend in den Ablauf der Ausbildung ein. Ermunternde Worte zum Start ins Berufsleben gab es auch von Jörg Lecke, Vorstand der gastgebenden DEG Dach-Fassade-Holz eG und Hans Heinrich Stanik, Bildungsgangleiter beim Dortmunder Fritz-Henßler-Berufskolleg. Abschließend gab Stephan Hölter, Vertriebsleiter der IKK classic der Regionaldirektion Dortmund, den Auszubildenden mit einem Vortrag zum „Handwerksknigge“ Tipps für den guten Berufsstart mit auf den Weg. Mit einem zünftigen Beisammensein beim Grillen wurde anschließend der Ausbildungsstart gefeiert.



Info

Die Dachdecker-Innung Dortmund und Lünen ist ein Verbund aus rund 60 Handwerksunternehmen der Region. Sie vertritt die Dachdecker-Betriebe in regionalen und überregionalen Gremien und verleiht ihrer Stimme gesellschaftlich, wirtschaftlich und auch politisch Gewicht. Den Mitgliedsbetrieben bietet die Innung als Dienstleister Erfahrungsaustausch. Sie kümmert sich um Aus- und Weiterbildung, aber auch um juristische Unterstützung, günstige Versicherungsleistungen und aktuelle Informationen zur Betriebsführung.