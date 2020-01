Designer und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Handel und Konsum lädt die Effizienz-Agentur NRW gemeinsam mit der Fachhochschule Dortmund am Dienstag, 28. Januar, zum vierten DesignCamp.NRW in die FH an der Sonnenstraße 96 ein. Schwerpunkt ist das Thema "Unverpackt".

Die vierte Ausgabe des DesignCamp setzt sich mit nachhaltigen Verpackungen auseinander. Impulsgeber wird Moritz Zielke, Lehrbeauftragter für den Fachbereich Design an der FH, sein. Zielke mit seinem Label "studio w: wiederverwandt" bundesweit unterwegs für die Themen nachhaltiges Design und ökologische Innen/Architektur. Darüber hinaus wird es fünf kurze Pitches zu aktuellen Unverpackt-Ladenlösungen von Studierenden der Hochschule geben. Einblicke in die Praxis gewähren zwei Unternehmen aus der Verpackungsbranche.

Wichtiger Beitrag zum Umweltschutz

„Nachhaltige Verpackungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, weiß Jessika Kunsleben, Projektkoordinatorin der Effizienz-Agentur NRW. „Erfolgreiche Praxisbeispiele, aktuelle Entwicklungen bei der Gestaltung nachhaltiger Verpackungen und Erfahrungsberichte von Designern und Unternehmern stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung.“

Mit dem DesignCamp.NRW hat die im Auftrag des NRW-Umweltministeriums tätige Effizienz-Agentur NRW eine Plattform für den produkt- und technologieoffenen Austausch von Designern ins Leben gerufen, um Erfahrungswerte und Lösungsideen für ein nachhaltiges Design zu identifizieren.

Näheres und Anmeldungen zum Camp am Dienstag, 28. Januar, von 16 bis 20 Uhr im Hörsaal der FH unter Ressourceneffizienz.