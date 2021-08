Die Dortmunder Volksbank startet mit 28 „Azubis“ ins neue Ausbildungsjahr. Zum 1. August begannen 24 angehende Bankkauffrauen und -männer, zwei Immobilienkauffrauen und zwei Kaufmänner für Digitalisierungsmanagement ihre Ausbildung bei dem genossenschaftlichen Institut.

Insgesamt 16 Auszubildende stammen aus Dortmund, vier aus Unna, drei aus Hamm und fünf aus dem Marktbereich Waltrop. Zusammen mit den neuen Auszubildenden beschäftigt die größte Volksbank in NRW aktuell 83 Azubis.

"Weder zahlenlastig noch trocken"



„Viele Menschen halten den Beruf der Bankkauffrau beziehungsweise den des Bankkaufmanns für zahlenlastig, nüchtern und trocken. Persönlich sehe ich das allerdings komplett anders. Denn wir hier bei der Dortmunder Volksbank haben täglich mit den unterschiedlichsten Menschen zu tun. Dabei ist für uns immer klar, dass deren individuelle Wünsche und Ziele bei allem was wir tun immer im Mittelpunkt stehen. Und so unterschiedlich wie die Menschen, für die wir arbeiten, sind auch unsere Azubis und die Berufe, die wir anbieten. Wichtig dabei ist allerdings zu wissen, dass die Ausbildungen durchaus anspruchsvoll sind“, beschreibt Michael Pilzecker, Leiter der Personalentwicklung bei der Dortmunder Volksbank

Großteil der Ausbildung vor Ort



Während ihrer Ausbildungszeit sind die Azubis hauptsächlich in den Filialen der 13 Marktbereiche der Dortmunder Volksbank anzutreffen. Die angehenden Bankkauffrauen und -männer beschäftigen sich vor Ort unter anderem mit der Privatkundenberatung, den Bereichen Baufinanzierung, Vermögensberatung oder auch Firmenkundenbetreuung. Zusätzlich erhalten sie Einblicke in weitere Themen und das projektorientierte Arbeiten. Dabei bekommen sie immer wieder auch Gelegenheit, sich die verschiedensten Fähigkeiten anzueignen, die sie später im Beruf benötigen. Dabei reicht die Wissenspalette von der Eröffnung eines Kontos bis hin zur individuellen Beratung von Kundinnen und Kunden in Finanz- und Vorsorgefragen.

Online bewerben



„Stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen wünsche ich unseren neuen Auszubildenden einen erfolgreichen Start ins Berufsleben. Gleichzeitig freuen wir uns bereits auf die Bewerber für das kommende Ausbildungsjahr“, so Pilzecker. Alle Informationen zur Ausbildung bei der Dortmunder Volksbank sind auf deren Website unter www.dovoba.de/karrierestart abrufbar. Bewerberinnen und Bewerber haben dort außerdem die Möglichkeit, sich direkt unkompliziert zu bewerben. „Ein Tool auf der Seite gewährleistet, dass wir als Ausbildungsbetrieb alle wesentlichen Informationen von den potentiellen Azubis erhalten. Eine klassischen Bewerbungsmappe muss hier niemand mehr abgeben“, ermutigt Pilzecker Interessierte.