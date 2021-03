Die Findungskommission zur Neubesetzung der Stelle des Geschäftsführers bei der städtischen Wirtschaftsförderung sprach sich unter Leitung von Oberbürgermeister Thomas Westphal einstimmig für Heike Marzen aus.



Heike Marzen (45) arbeitet seit 2002 als leitende Managerin beim ECE Projektmanagement. Seit August 2018 leitet die Diplom-Juristin das Rhein-Ruhr-Centrum. In Dortmund kennt man sie als Leiterin der Thier-Galerie, die sie sechs Jahre lang erfolgreich managte. Zudem engagierte sich Heike Marzen im Cityring und im Einzelhandelsausschuss der IHK.

„Ich freue mich über diese Entscheidung“, so Oberbürgermeister Thomas Westphal. „Heike Marzen besitzt eine ausgewiesene Expertise im Bereich Handel, Marketing und Innenstadt-Entwicklung. Sie hat eine große Erfahrung bei der Entwicklung von Immobilien und Flächen und hat unter Beweis gestellt, dass sie wirtschaftliche Projekte im Rahmen von Verwaltungsabläufen hervorragend managen kann.“ Mit dem Vorschlag befasst sich am 10. März der Betriebsausschuss der Wirtschaftsförderung, am 11. März der Ausschuss für Personal, Organisation und Digitalisierung. Der Rat fällt eine Entscheidung am 25. März.