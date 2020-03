Noch sei alles im Plan, informiert Dezernent Arnulf Rybicki über Baustellen der Stadt in Dortmund. "Gearbeitet wird ja an der frischen Luft, daher ist das Arbeiten mit dem Abstand möglich. Das gemeinsame Frühstück im Bauwagen fällt aus", erinnert der Baudezernent an die Regeln des Infektionsschutzes.

Er rechnet jedoch mittelfristig mit Auswirkungen, da es Ausfälle wegen Infektionen und Quarantäne geben werde, den ersten Fall gebe es auch im Amt. "Und wir rechnen damit, dass der Materialfluss nicht so bleiben wird", fügt Rybicki hinzu. Übrigens am Ostwall, merkt der an, die Maßnhame sei keine Baustelle, sondern die Verwaltung unterstütze die Polizei, als Kooperation gegen Tuner und Raser an dieser Stelle.