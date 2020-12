Zum dritten Mal erhält die Sparkasse Dortmund das " Total-E-Quality" Prädikat für

Chancengleichheit und Vielfalt. „Wir freuen uns sehr, dass die Jury erneut das vielfältige Engagement zur Förderung der Gleichstellung in unserem Unternehmen würdigt“, sagt Dirk Schaufelberger, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dortmund.



Der Gleichstellungsplan der Sparkasse Dortmund sieht unter anderem die Förderung von Mann und Frau im Beruf, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie den Abbau von Unterpräsenzen vor. „Wir haben zum Beispiel zwei Flüchtlinge eingestellt und bereiten weitere für eine Ausbildung zu

Bankkaufleuten bei uns vor“, erklärt Gabriele Kroll, Bereichsleiterin Personal bei der Sparkasse.

Die Vielfalt der Kundinnen und Kunden berücksichtigt die Sparkasse Dortmund in verschiedenen Bereichen. „Bei dem Zielgruppenkonzept „Türkische Kunden / Islamic Banking“ setzen wir türkisch sprechende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Stadtteilen mit einem hohen Anteil türkischstämmiger Bewohner ein“, nennt Dirk Schaufelberger ein Beispiel.

Das Zertifikat wird für beispielhaftes Handeln im Sinne einer an Chancengleichheit ausgerichteten

Personalführung vergeben. Es ist drei Jahre gültig und wird von der Bundesregierung empfohlen.