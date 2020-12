Unterschiedliche Wahrnehmungen im Straßenverkehr haben am Montag (28.12.) in Eving zu einer Auseinandersetzung und im weiteren Verlauf zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein Beteiligter setzte dabei einen Schlagstock ein und stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol.Ihn erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung und Waffenbesitzes.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 21-Jähriger aus Dortmund gegen 17.25 Uhr mit seinem Auto auf der Evinger Straße in Richtung Norden. In die gleiche Richtung war ein 36-jähriger Kölner mit seinem Fahrrad unterwegs. In Höhe der Amtsstraße wollte der Dortmunder nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen.

21-jährigen Autofahrer mit Schlagstock verletzt

Nun unterschieden sich die Wahrnehmungen offenbar: Der Autofahrer wollte den Radfahrer demnach vor dem Abbiegen durchfahren lassen. Dieser sah dies jedoch anders und sich an seiner Weiterfahrt gehindert. Ein alltäglicher und schnell beseitigter Konflikt im Straßenverkehr - eigentlich, so die Polizei. Denn in diesem Fall trat der 36-Jährige als Reaktion offenbar zunächst gegen das Auto und es kam zu einer Auseinandersetzung. Plötzlich hatte er einen Schlagstock in der Hand, schlug den 21-Jährigen und verletzte ihn leicht.

Die alarmierten Polizisten stellten den Schlagstock sicher. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 36-Jährigen fiel zudem deutlich positiv aus. Die Beamten brachten den Mann zur Polizeiwache, ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe.