Keine Gartenlaube, wie ein Anrufer per Notruf vermutet hatte, sondern Gerümpel, darunter mehrere Altreifen, brannten am heutigen Donnerstag (30.7.) in der Frühe gegen 5.30 Uhr auf einer Freifläche an der Hildastraße an der Grenze Nordstadt/Eving.

So entwickelte sich aus dem kleinen Feuer an dem Trödelmarkt-Gelände starker Rauch, der über Eving in Richtung Deusen zog. Sechs Wehrleute der Feuerwache 2 (Eving) konnten den Brand indes - unter Atemschutz - schnell mit einem Strahlrohr löschen. Mögliche Glutnester erstickten sie mit Schaum.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.