Ein Porschefahrer ist gestern Nachmittag (23.02.) in Eving mit seinem Wagen in eine Stadtbahn der Linie U41 geprallt und hat einen Sachschaden von über 90.000 Euro verursacht. Zuvor hatte er sich Augenzeugen zufolge ein illegales Rennen mit einem anderen Autofahrer geliefert. Die Polizei sucht nun weitere Hinweisgeber.

Gegen 15.34 Uhr entdeckten Zeugen an der Evinger Straße in Fahrtrichtung Norden den 33-jährigen Porschefahrer aus Essen, der sich gerade mit einem nicht abschließend bekannten Wagen "duellierte". Kurz hinter der Einmündung zurLindenhorster Straße bogen die Fahrzeuge nach links ab. Hier missachteten sie

nach ersten Ermittlungen die Rotlicht zeigende Ampel, bogen weiter scharf links über

die Straßenbahn-Schienen ab und beabsichtigten, in Richtung Süden zurück auf die Evinger Straße zu fahren.

Beim Abbiegen erfasste eine gerade herannahende Stadtbahn das Heck des Porsches, der ins Schleudern kam. Obwohl der 53-jährige Straßenbahnfahrer eine Notbremsung einleitete, konnte er den Zusammenstoß nicht vermeiden. Dervorausfahrende Autofahrer entkam offenbar mit unbeschädigtem Fahrzeug. Zu diesem

gibt es erste Hinweise. Die Ermittlungen, auch zu dessen Teilnahme als

Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen, dauern an.

Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der Porsche-Fahrer leicht. Sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. In der Stadtbahn verletzte sich mit viel Glück niemand der Insassen; die Bahn wies allerdings leichte Beschädigungen auf. Eskam sowohl im Straßenbahnverkehr, als auch auf der Evinger Straße - in beiden Richtungen - zu erheblichen Verkehrsstörungen.

Die Polizei hofft nun auf weitere Zeugenhinweise. Wer hat beispielsweise das flüchtende Fahrzeug gesehen und kann Beschreibungen dazu abgeben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiwache in Eving unter Tel. 0231/132-2521 zu melden.