Premiere In der Großen Heide: Erstmalig hat die Theodor-Heuss-Realschule (THR) in Eving vier Tage bis gestern (12.8.) lang ihre Türen zum Projekt "Bildungssommer" geöffnet.

Dieser "Bildungssommer 2021" fand in Kooperation mit dem Regionalen Bildungsbüro - Fachbereich Schule statt. Insgesamt haben rund 60 Kinder an diesem Projekt teilgenommen, das sich aus Themen wie Sport, Kreativität und Lernen zusammensetzt, berichtet THR-Schulsozialarbeiterin Lisa Müller von der AWO Dortmund.

Aufgeteilt waren die 60 Kinder auf insgesamt zehn Gruppen mit maximal sechs Schüler*innen. Diese Gruppen bestanden zum Teil aus Kindern, die aktuell den Übergang von der Grundschule zur Theodor-Heuss-Realschule vor sich haben. Der andere Teil besteht aus Kindern, die bereits seit einem Jahr an der THR sind.

"Die Zielgruppe wurde mit dem Hintergrund gewählt, dass viele Kinder während der Corona-Pandemie nicht die Gelegenheit hatten, ihre neue Schule kennenzulernen und zu erforschen", erläutert Lisa Müller: "Durch den Bildungssommer haben die Schüler*innen vor Schulbeginn die Möglichkeit, sich und die neue Schule besser kennenzulernen. Zudem können neue Kontakte geknüpft werden und mögliche Ängste abgebaut werden. Außerdem werden Lerninhalte spielerisch vermittelt."

Lunchpaket und warmes Mittagessen

Zunächst starteten die Gruppen jeden Morgen gemeinsam in den Tag und erhielten ein Lunch-Paket zur Stärkung, mittags gab's eine warme Mahlzeit. Zwischen den Mahlzeiten absolvieren die Gruppen unterschiedliche Module im Bereich Sport, Kreativität und Lernen.

Hier arbeitete die Theodor-Heuss-Realschule mit einer Vielzahl an Kooperationspartner*innen zusammen. Abgedeckt wurden diese kreativen Module von Partnern wie dem Kulturzentrum balou e.V. in Brackel und der ebenfalls in Brackel ansässigen Tanzschule Mennigmann oder der Zirkusschule Petit aus Iserlohn. Und für das Sport-Modul konnte die Theodor-Heuss-Realschule den Verein Trixitt aus Bochum für sich gewinnen. Fächer wie Chemie, Biologie und Physik wurden von Studentierenden der TU Dortmund abgedeckt.

"Alle Gruppen wurden zudem von jeweils zwei THR-Zehntklässler*innen begleitet. Diese mussten als Vorbereitung eine Tagesschulung durchlaufen und konnten somit die neuen Schüler*innen optimal unterstützen und betreuen", schloss Schulsozialarbeiterin Lisa Müller ihre Ausführengen.