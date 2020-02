Der Stadtteil ist und bleibt dem Bergbau verbunden: Mitglieder der Grubenwehrkameradschaft Minister Stein haben am Jahrestag, Dienstag (11.2.), mit einer Kranzniederlegung am Ehrenmal auf dem Nordfriedhof in Eving der 136 Bergleute gedacht, die 1925 bei einer Schlagwetterexplosion auf Schacht 3 der ehemaligen Zeche Minister Stein ihr Leben gelassen hatten.

Es war eine der schwersten Bergwerk-Katastrophen in der Geschichte des Ruhrgebiets. Eving trug damals vor 95 Jahren Trauer. Fast jede Familie war betroffen in der Kolonie Kirdorf, die gleich neben dem Unglücksschacht im Evinger Nordosten liegt.