Tobias Leschke, Dekanatskirchenmusiker des Erzbistums Paderborn mit Dienstsitz in Iserlohn, war jetzt auf Einladung von Pastor Peters und dem Katholischen Kirchenchor Kirchderne zu Gast in seiner Heimatgemeinde St. Bonifatius an der Derner Straße 393.

Im Rahmen einer kirchenmusikalischen Andacht erfreute er die Zuhörer zuerst mit einer kleinen Orgelführung an der Breil-Orgel der Kirchderner Pfarrkirche und dann mit einer Auswahl an Orgelwerken von Bach, Buxtehude, Young, Knauer und Archer.

Die Zuhörer*innen spendeten zum Abschluss des Konzertes insgesamt 236 Euro, die der Kirchenchor als Spende für das Waisenhaus von Pastor Thomas in Indien an Pastor Peters übergeben wird.