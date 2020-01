Das Begegnungszentrum Scharnhorst reist am Samstag, 25. Januar, zurück in das Jahr 1969 und feiert mit der „AplerBackStage Band“ die Musik dieser Zeit: Folk, Rock und Blues sind im Programm.

Ob es die Musik von Santana, Janis Joplin oder Jimi Hendrix ist, die späten 60er- und frühen 70er-Jahre waren musikalisch aufregend. Das Woodstock-Festival im August 1969 war das Highlight der Flower-Power Bewegung. Dieses Feeling möchte die AplerBackStage Band „live“ wieder aufleben lassen.

Es ist einer der wenigen Auftritte, die die Macher der „AplerBackStage“ außerhalb des gewohnten Rahmens ihrer Musikreihe geben. Eigens für diesen Abend haben die Musiker*innen ein Programm zusammengestellt, das den Zeitgeist gut wiedergibt. Wer Songs wie „Hotel California“ der Eagles, „Summer in the City“ von Joe Cocker oder „Time“ von Pink Floyd mag, der ist an diesem Abend im Städtischen Begegnungszentrum Scharnhorst richtig.

Für das leibliche Wohl ist mit dem beliebten Wintergrillen ebenfalls gut gesorgt.

Die Party "Love, Peace and Music" startet um 19 Uhr, Einlass ist ab 18 Uhr.

Eintritt: vier Euro zuzüglich Verzehr. Eine Anmeldung ist erwünscht; der Kartenverkauf erfolgt über das Begegnungszentrum Scharnhorst, Gleiwitzstraße 277, Tel. 0231/50-28859.