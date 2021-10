Pressefotos im Depot:

Noch bis Mitte der Herbstferien, genauer bis zum 17. Oktober kann man im Depot in Dortmund die Wanderausstellung der preisgekrönten Pressefotos des vergangenen Jahres betrachten.

Insgesamt 150 Fotos gibt es zu sehen, dabei gibt es unterschiedliche Kategorien, zum Beispiel Einzelfotos zu den Themen Sport oder Natur, aber auch Fotos, die eine Geschichte erzählen.

Es war nach 2018 und 2019 mein dritter Besuch dieser Ausstellung und es hat sich wieder gelohnt.

Beeindruckend:

Beeindruckt haben mich unter anderem die Bilder von Heuschrecken, die so dicht nebeneinander auf Bäumen sitzen, dass man sich auf den ersten Blick für ein Muster hält und gelernt habe ich, dass es in der Region Ladakh in Nordindien üblich ist, im Winter Schmelzwasser aus dem Himalaya zu riesigen Eiskegeln zu formen um so die Wasserversorgung im Frühjahr zu gewährleisten. Wen das interessiert, der sei auf die Seite der Zeitschrift "national geographic" verwiesen - es ist faszinierend.

Nähere Informationen zur Ausstellung finden Sie auf der "Hompage des Depots".

Da die Fotos sicher urheberrechtlich geschützt sind, füge ich hier keine an, Sie müssen sie sich selbst anschauen.