In der vergangenen Woche überreichte das Vonovia-Team ein kleines Geschenk an das Ehepaar Bullert in Eving.

Die Eheleute freuten sich sehr über den dekorativen Zuwachs auf ihrem bereits jetzt schon grünen und prachtvoll geschmückten Balkon. Die Wintergrüße sind ein kleines Dankeschön für das Paar, das ihren Balkon zu jeder Jahreszeit schmückt. Im April 2020 ist das Paar aus einer anderen Vonovia-Wohnung in den Holtkottenweg gezogen und hat Garten gegen Balkon getauscht.

Frau Bullert ist mit ihrer neuen Umgebung voll zufrieden: „Ich brauche nicht in Urlaub fahren. Mein Balkon ist meine Ruheoase.“