Einen eigenen Trickfilm produzieren, mit der Greenbox-Technik experimentieren oder an einer interaktiven Schnitzeljagd teilnehmen – all das ist von Mittwoch, 15., bis Sonntag, 19. Juli, rund um das Big Tipi in der Erlebniswelt am Fredenbaum, Lindenhorster Str. 6, möglich.

Unter dem Motto „Kunterbunte Medienwelt“ können Kinder, Jugendliche und Familien verschiedene Kreativ-Apps praktisch ausprobieren und ihre eigenen Film- und Foto-Ideen zum Leben erwecken.

Das Angebot richtet sich an Kinder und Jugendliche ab sechs Jahren, die sich täglich neu anmelden dürfen – gerne auch für mehrere oder alle Tage.

Am Wochenende sind auch Familien herzlich eingeladen, sich die Ergebnisse der Kinder anzuschauen und selbst aktiv in das Angebot einzutauchen: Sie erhalten Anregungen für die kreative Nutzung digitaler Medien und können sich mit den Expert*innen des Zentrums der Medienkompetenz in Dortmund (ZM.i.DO) über medienpädagogische Themen austauschen.

Anmeldung unter Tel. 0231/2866898-62 montags bis freitags in der Zeit von 12 bis 14 Uhr oder per E-Mail an bigtipi@stadtdo.de.