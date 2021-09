Die „Wollmäuse“, Handarbeitsgruppe der Evangelischen Segenskirchengemeinde Eving, hoffen auf Verstärkung. Zurzeit treffen sich die „Wollmäuse“, wie sich die Mitglieder selbst nennen, alle 14 Tage in der Segenskirche, Deutsche Str. 71, in Eving, um miteinander dem gemeinsamen Hobby zu frönen.

Hier wird gestrickt und gehäkelt, gestickt oder geknüpft... Jede/r macht das, was sie/er sich gerade zum Projekt auserkoren hat. Das kann ein gesticktes Wandbild sein, ein trendiger Loop-Schal oder auch ein warmer Pullover oder eine kleine Tischdecke. "Wie wäre es jetzt in der kalten Jahreszeit mit Socken, oder einer schönen Mütze, Hand- oder Beinstulpen, das können auch schon Anfänger/innen, oder? So etwas ist heutzutage immer noch modern und kann auch zu Weihnachten wunderbar verschenkt werden", werben die Handarbeiter*innen um Zuwachs.

Und: Es macht nicht nur Spaß, gemeinsam handzuarbeiten, sondern man tue auch etwas für die eigene Gesundheit und das Wohlbefinden, sind sich die "Wollmäuse" sicher: Der Kopf werde, je nachdem, wie anspruchsvoll die Handarbeit ist, etwas mehr oder kaum merklich angestrengt. Dennoch arbeite er, denn er muss koordinieren. Auch die Beweglichkeit der Finger werde gefördert, die kleinen Muskeln in der Hand gestärkt. "Und am Ende entsteht eine schöne Handarbeit, auf die man stolz sein darf." Nebenher wird in gemütlicher Runde geklönt und man tauscht sich aus.

Auch Neulinge sind in der kleinen Handarbeitsrunde gern gesehen. Hier hilft man sich gegenseitig. Egal ob jung oder alt, jede und jeder ist willkommen und eingeladen.

Die "Wollmäuse" treffen sich - Ferien ausgenommen - dienstags, alle 14 Tage, in der Zeit von 11 bis 13 Uhr in der Segenskirche, Deutsche Str. 71.

Weitere Informationen im Gemeindebüro, Tel. 0231/1898090, oder auf der Webseite der Segenskirchengemeinde auf www.evangelische-kirche-eving.de.

Pandemiebedingt gilt bei den Treffen zurzeit die 3G-Regel. Nicht vergessen sollte man den Mund-Nasen-Schutz (Änderungen vorbehalten).