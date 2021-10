Alle drei Herrenmannschaften des TuS Eving spielen am Sonntag in Brambauer.

13 Uhr: BV Brambauer IV - TuS Eving-Lindenhorst III:

Als Tabellendritter möchte Eving gegen den Tabellendreizehnten seinen Vorsprund ausbauen.

15 Uhr: BV Brambauer III - TuS Eving-Lindenhorst II:

Auch in diesem Spiel ist Eving als Tabellensechster in der besseren Ausgangsposition als der Tabellendreizehnte aus Brambauer.

15 Uhr: TSC Brambauer - TuS Eving Lindenhorst II:

Nur ein paar hundert Meter weiter spielt die Drittvertretung gegen den TSC Brambauer, einen noch recht jungen Verein, der auf dem Ascheplatz des FC Brambauer antritt. Auch hier hat der TUS Eving die besseren Karten.