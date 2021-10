Während die erste Mannschaft des TuS Evng-Lindenhorst spielfrei hat, treten sowohl Zweit- als auch Drittvertretung vor heimischem Publikum an der Probstheidastraße gegen ebenbürtige Gegner an.

Den Anfang macht die Drittvertretung:

13 Uhr: TuS Eving-Lindenhorst III - South Dortmund Soccers II:

Die Grün-Weißen haben 14 Punkte auf der Habenseite und stehen auf dem dritten Tabellenplatz. Der Gegner hat einen Punkt mehr und ist Tabellenzweiter. Bei einem Sieg kann der TuS damit auf den zweiten Tabellenplatz vorrücken.

15 Uhr: TuS Eving-Lindenhorst II - BV Viktoria Kirchderne:

Die beiden Teams trennen zwei Punkte auf der Habenseite, wodurch Eving auf Platz 5 und Kirchderne auf Platz 8 rangiert.

Beide Mannschaften aus Lindenhorst haben am letzten Wochenende klar in/gegen Brambauer mit 1:4 gewonnen. Die Zweitvertretung gegen den TSC Brambauer, die Drittfertretung gegen den BV Brambauer. Beide Teams würden sich über heimische Unterstützung freuen.